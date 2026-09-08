У Києві затримали чоловіка, який на минулому тижні стріляв у директора клініки репродуктології

Поліцейські в Києві затримали чоловіка, який 3 вересня влаштував стрілянину у Святошинському районі та впритул стріляв у директора клініки репродуктології.

Про це повідомила поліція Києва.

Через стрілянину 71-річний чоловік отримав численні вогнепальні травми. Він перебуває у реанімації у важкому стані.

Поліція розслідує замах на вбивство. Слідчі дії тривають.

Раніше у телеграм-каналах писали, що стрілянина сталася біля лікарні поблизу станції метро «Житомирська». У поліції повідомили, що як тільки директор клініки вийшов з автівки, нападник вистрелив в нього понад 20 разів.