Німеччина передасть Україні ракети для Patriot і збільшить поставки ракет AIM-9

Німеччина передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для систем Patriot зі складів Бундесверу і збільшить поставки ракет класу «повітря — повітря» AIM-9.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком 36-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», передає кореспондентка «Бабеля» в Брюсселі.

Пісторіус закликав інших учасників групи перевірити власні запаси і також передати Україні ракети-перехоплювачі. За його словами, ППО залишається найнагальнішою потребою України напередодні зими.

«Я розумію, що нелегко знайти баланс між власними потребами у сфері безпеки та терміново необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви вагаєтеся, ухвалюйте рішення на користь України», — звернувся до учасників «Рамштайну» німецький міністр.

Щодо ракет AIM-9, Пісторіус не назвав, скільки саме передадуть Україні зі складів Бундесверу. Однак він повідомив, що країна продовжить надавати Україні системи ППО IRIS-T SL та ракети до них.

Окремо Україна замовить кілька тисяч додаткових керованих ракет IRIS-T. Гроші на них використають з кредиту ЄС для оборони України. Велике замовлення, за словами Пісторіуса, дасть змогу виробнику збільшити випуск ракет і додати ще одну виробничу лінію.

Німеччина також допоможе Україні реалізувати City Dome — проєкт, який має створити захисний щит над українськими містами від атак дронів і ракет. Пісторіус не розкрив під час виступу деталей про саму цю систему чи терміни її розгортання.

Крім того, Берлін профінансує закупівлю кількох десятків тисяч далекобійних артилерійських снарядів. Британський консорціум з артилерії та ППО закупить їх і передасть Україні.