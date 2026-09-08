Google змінює пошук у Європі через вимоги ЄС і попереджає — це погіршить якість і вдарить по бізнесу

Google почав змінювати результати пошуку для користувачів у Європі, щоб виконати вимоги Євросоюзу. Компанія заявляє, що через нові правила пошук стане менш зручним, а європейські компанії можуть втратити частину клієнтів.

Про це Reuters повідомив представник Google.

Зміни стосуються передусім пошуку готелів, авіаквитків, ресторанів та інших послуг. Тепер Google показуватиме на початку сторінки один спеціалізований пошуковий сервіс (наприклад, сайти порівняння цін на кшталт Booking чи Expedia), а під ним — ще два з меншою кількістю інформації.

Блоки з пропозиціями готелів, авіакомпаній чи ресторанів більше не міститимуть деяких даних, наприклад актуальних цін. Порядок результатів визначатиме алгоритм Google.

Водночас за межами ЄС результати пошуку наразі змінювати не будуть.

У компанії зазначають, що тестування нововведень за участю мільйонів європейців показало високий рівень незадоволення, оскільки людям тепер доводиться переписувати пошукові запити, щоб знайти потрібне.

Google назвала ці нововведення наймасштабнішим погіршенням якості сервісу за всі 29 років існування пошуковика і нагадала, що попередні зміни через вимоги ЄС уже призвели до 30% падіння безкоштовного трафіку з пошуку на сайти європейських компаній. Тепер компанія очікує ще більших втрат.

Чому Google це робить

Наприкінці липня Європейська комісія оштрафувала Google на €460 мільйонів за порушення вимог Закону про цифрові ринки. Єврокомісія звинуватила компанію в тому, що вона надає перевагу власним сервісам у результатах пошуку — зокрема у сферах покупок, готелів, транспорту і спорту.

Компанії дали 60 днів на виконання вимог, інакше їй можуть призначити додаткові штрафи до 5% світового обороту. Загальна сума європейських штрафів проти Google за останні 20 років вже перевищила €10 мільярдів.