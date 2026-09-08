У Києві університет проводив посвяту першокурсників під час повітряної тривоги. Поліція почала розслідування

У Дарницькому районі Києва поліція розслідує інцидент, де університет проводив посвяту в першокурсники для студентів під час повітряної тривоги.

Про це пише пресслужба столичної поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що сьогодні вранці на відкритій території університету проводили церемонію посвяти першокурсників у студенти. Після оголошення повітряної тривоги захід не припинили, а студентів, які перебували просто неба, не направили до укриття.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість.

У межах кримінального провадження поліція встановлює всі обставини події та людей, відповідальних за організацію заходу і безпеку студентів. Про підозру поки що не повідомляли.

Поліція не називає університет, де відбувалася посвята, але з фото зрозуміло, що йдеться про Київський університет інтелектуальної власності та права. У самому закладі вибачились, однак не через проведення посвяти під час тривоги, а «у звʼязку з вимушеним перериванням святкового заходу».