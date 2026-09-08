Угорщина висилає 10 російських дипломатів за «неприпустиму діяльність»

Десятьох працівників посольства Росії в Угорщині закликали покинути територію країни.

Про це 8 вересня повідомила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.

За її словами, угорське МЗС поінформувало посла Росії в Будапешті про те, що, за оцінкою угорських органів, 10 співробітників російського посольства «здійснювали діяльність, яка відповідно до Віденської конвенції є неприпустимою для дипломатів».

«Тому угорська сторона закликала цих людей покинути Угорщину. Це рішення спрямовано на захист безпеки та суверенітету Угорщини», — додала Орбан.

Водночас вона зазначила, що це не означає розриву дипломатичних відносин з Росією — Угорщина має намір і надалі «підтримувати необхідний діалог на засадах взаємної поваги та дотримання правил».

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр прокоментував видворення з країни 10 російських дипломатів і заявив, що Угорщина у такий спосіб захищає свій суверенітет.