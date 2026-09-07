У Німеччині планують перетворити завод Volkswagen на оборонне підприємство. Там вироблятимуть системи ППО

У німецькому Оснабрюку автомобільний завод компанії Volkswagen перепрофілюють на обʼєкт оборонного виробництва.

Про це повідомили на сайті Volkswagen Group.

Нижня Саксонія та ізраїльський інвестор Aurelius придбають завод і в найближчі роки перетворять його на підприємство оборонної промисловості.

Першим проєктом на підприємстві має стати виробництво систем протиповітряної оборони ізраїльського виробника Rafael. Ключові умови угоди узгодили 7 вересня. Найвідомішим продуктом Rafael є ізраїльська система протиракетної оборони «Залізний купол». У Німеччині, зокрема, до концерну входить виробник ручних протитанкових гранатометів Dynamit Nobel Defense.