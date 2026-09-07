McDonaldʼs скорочує меню в деяких ресторанах України

У мережі ресторанів McDonaldʼs в Україні деякі позиції меню можуть бути тимчасово недоступними через затримки в постачанні. Причиною в компанії називають часті та тривалі повітряні тривоги.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила пресслужба McDonald’s в Україні.

«Через затримки в постачанні, спричинені частими й тривалими повітряними тривогами, деякі позиції можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах», — зазначили в компанії.

У McDonaldʼs додали, що працюють разом із логістичним партнером, щоб забезпечити стабільне постачання продукції до ресторанів.

Актуальне меню конкретного закладу можна перевірити в застосунку McDonaldʼs, на терміналах самообслуговування або в застосунках партнерів з доставки. На офіційному сайті мережі також доступне меню та інформація про ресторани.