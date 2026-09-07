Ультраправа німецька партія AfD, яка виступає проти допомоги Україні, перемогла на виборах у Саксонії-Ангальт

Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) перемогла на земельних виборах у Саксонії-Ангальт, отримавши 44% голосів. Партія матиме 39 із 83 місць у місцевому парламенті — для більшості їй не вистачило трьох мандатів.

Про це повідомляє The Gurdian.

Партія канцлера Фрідріха Мерца — Християнсько-демократичний союз (CDU) — отримала 17,2% голосів і 15 місць, майже вдвічі менше, ніж раніше. Явка на виборах становила близько 77%.

Самостійно сформувати уряд AfD не зможе, оскільки їй не вистачає голосів до більшості. Інші основні партії Німеччини дотримуються так званого «брандмауера» — принципу не створювати коаліцій з AfD.

Вибори в Саксонії-Ангальт вважалися важливим випробуванням для уряду Мерца. CDU керувала цією землею з 2002 року разом із меншими партіями. На загальнонаціональному рівні AfD також випереджає CDU в опитуваннях.