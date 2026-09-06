Рейтинг Трампа знову впав до рекордного мінімуму

Рейтинг президента США Дональда Трампа впав до найнижчого рівня — його політику схвалюють лише 33% зареєстрованих виборців.

Про це свідчить опитування Focaldata для Financial Times, проведене напередодні проміжних виборів у США.

За місяць рейтинг Трампа знизився на 3%. Це найнижчий показник від травня, коли FT почала відстежувати цей рейтинг. Підтримка президента знизилася навіть серед республіканців. Серед виборців його партії роботу Трампа схвалюють 72% — це також найнижчий показник.

Однією з головних причин падіння рейтингу стало невдоволення американців економічною політикою та зростанням вартості життя, а також війною проти Ірану. Більшість опитаних негативно оцінюють тарифну і торговельну політику президента.

Зокрема, майже дві третини опитаних вважають, що економіка США рухається в неправильному напрямку. Притому 57% виборців заявили, що їхнє фінансове становище погіршилося за президентства Трампа. Місяць тому так вважали 53%.

Серед республіканців лише 53% схвалюють дії Трампа щодо робочих місць та економіки. За місяць цей показник впав майже на 8 пунктів. 56% виборців не схвалюють 50% мита на близько $20 млрд канадських товарів.