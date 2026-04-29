Опитування: Рейтинг Трампа продовжує падати і знову досягнув рекордного мінімуму

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до найнижчого рівня за його нинішню каденцію, оскільки американці дедалі більше невдоволені вартістю життя та непопулярною війною з Іраном.

Про це свідчить нове опитування Reuters/Ipsos.

Результати опитування свідчать, що діяльність Трампа в Білому домі схвалюють 34% американців, тоді як у попередньому дослідженні Reuters/Ipsos, проведеному з 15 по 20 квітня, таких було 36%.

Більшість відповідей зібрали ще до стрілянини 26 квітня на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, де мав виступити Трамп. Поки незрозуміло, чи вплине цей інцидент на ставлення американців до нього.

Рівень підтримки Трампа серед американців знижується з моменту його вступу на посаду в січні 2025 року, коли його схвалювали 47% громадян.

Популярність американського президента суттєво постраждала після того, як США та Ізраїль 28 лютого розпочали війну проти Ірану, що призвело до різкого зростання цін на бензин. Лише 22% респондентів схвалюють дії Трампа в питанні вартості життя — проти 25% у попередньому опитуванні Reuters/Ipsos.

Ціни на бензин у США зросли більш ніж на 40% — приблизно до $4,18 за галон — після раптових атак США та Ізраїлю на Іран. Зростання цін серйозно тисне на американські домогосподарства й викликає занепокоєння серед республіканців Трампа, що вони можуть втратити контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

Хоча значна більшість республіканців — 78% — досі підтримує Трампа, 41% представників партії не схвалюють його дії щодо вартості життя, показало опитування Reuters/Ipsos.

Незалежні виборці, які можуть відіграти вирішальну роль на виборах, віддають перевагу демократам із перевагою у 14 пунктів — 34% проти 20% — коли їх запитали, за кого вони голосували б на виборах до Конгресу. Кожен четвертий відповів, що ще не визначився.

Трамп виграв президентські вибори 2024 року, пообіцявши знизити ціни після кількох років високої інфляції, що турбувала його попередника, демократа Джо Байдена. Тепер рівень схвалення його економічної політики — 27% — значно нижчий, ніж будь-коли під час його першої каденції 2017—2021 років, і навіть нижчий за найгірший показник Байдена.

Лише 34% американців схвалюють дії США у конфлікті з Іраном — проти 36% у середині квітня та 38% у середині березня, свідчить опитування Reuters/Ipsos.

Під час першої каденції Трампа його рейтинг довгий час тримався на рівні близько 40%. Поточний показник трохи вищий за найнижчу точку того періоду — 33%.

Це опитування Reuters/Ipsos, проведене онлайн по всій країні, охопило 1 269 дорослих американців, зокрема 1 014 зареєстрованих виборців, а похибка становить три відсоткові пункти.