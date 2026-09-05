Російську фігуристку, улюбленицю Путіна Камілу Валієву позбавили нейтрального статусу. Вона не зможе виступати на міжнародних змаганнях

Російська фігуристка Каміла Валієва більше не зможе виступати на міжнародних турнірах у статусі нейтральної спортсменки. Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відкликав її нейтральний статус, виданий у серпні.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією. Також про це писали російські державні медіа.

За даними Reuters, 20-річна Валієва отримала лист із повідомленням про рішення ISU.

Цьому рішенню Союзу ковзанярів передувало звернення Української федерації фігурного катання з вимогою до ISU повторно перевірити російських і білоруських спортсменів, які претендують на участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Серед таких згадали Валієву.

Федерація запевняла, що фігуристка порушила принцип нейтральності, адже має звʼязки із клубом Тетяни Навки — дружини прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, яка з 2022 року перебуває під санкціями ЄС.

Хто така Валієва

Каміла Валієва — 20-річна російська фігуристка, а також донька військового, який готує солдатів для війни в Україні.

У 2022 році, коли їй було 15, Валієва опинилася в центрі допінгового скандалу на Олімпіаді в Пекіні. Західні медіа пророкували їй золото і вважали справжньою сенсацією у фігурному катанні. Але за кілька днів її допінг-проба, взята ще в грудні 2021 року на Чемпіонаті Росії, виявила заборонену речовину.

У 2024 році Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки. Через допінговий скандал Росію позбавили золота в командних змаганнях на Олімпіаді-2022. Проте тоді Валієву публічно підтримав Путін — назвав «справжньою чемпіонкою» і додав, що такий талант неможливо зламати.

У лютому 2026 року Валієва повернулася до змагань у Росії після завершення дискваліфікації. Водночас вона не могла виступити на Олімпіаді в Мілані та Кортіні, оскільки для участі російським спортсменам потрібен статус індивідуального нейтрального атлета.

7 серпня 2026 року Міжнародний союз ковзанярів дозволив Валієвій виступати у статусі нейтральної спортсменки у сезоні 2026/27 — без російського прапора і гімну.