США запровадили санкції проти турецького банку через зв’язки з Іраном

США запровадили санкції проти турецького Golden Global Bank та його підрозділів через співпрацю з іранським режимом.

Про це повідомило американське Управління з контролю за іноземними активами.

За даними американського відомства, банк проводив транзакції для підрозділу «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції — елітного формування іранських сил безпеки.

Також Golden Global Bank надавав Ірану доступ до кореспондентських банківських послуг. Це дозволяло Тегерану переміщувати кошти через міжнародну фінансову систему.

Golden Global Bank має капітал близько $34 млн. Інвестиційний банк зі штаб-квартирою у Стамбулі заснували у 2019 році.