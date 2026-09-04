Bild: Російське генконсульство в Бонні могло використовуватися для розвідки та диверсій у Європі

Російське генконсульство в німецькому Бонні могло використовуватися як важливий центр розвідки та підтримки гібридних операцій Росії у Західній Європі.

Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на джерела у брюссельських колах.

За даними співрозмовників, там могли працювати 15—20 дипломатів, які насправді співпрацювали зі Службою зовнішньої розвідки РФ, ФСБ і ГРУ.

Джерела Bild стверджують, що з Бонну могли координувати операції проти Бельгії, Нідерландів і Люксембургу. Зокрема, проти інституцій ЄС і штаб-квартири НАТО в Бельгії.

Уряд Німеччини вирішив закрити генконсульство РФ у Бонні не пізніше 18 вересня. Після цього посольство Росії в Берліні залишиться єдиним її дипломатичним представництвом у країні.

Загалом Німеччину мають залишити приблизно 60 російських дипломатів, серед них генеральний консул Олег Красницький. Після закриття консульства Росії його будівля та земля залишаться у власності РФ. Водночас дипломатична діяльність там припиниться.

За даними Bild, російські дипломати мають вивезти або знищити секретні документи відповідно до дипломатичних процедур. Частину документів можуть перевезти до посольства росіян у Берліні.