Погрожував членам комісії та звинувачував НАБУ у втручанні: адвоката Шевчука відкликали з конкурсної комісії САП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав наказ про дострокове припинення повноважень одного з членів Конкурсної комісії з відбору до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Генпрокурор не уточнює, про кого мова, але правозахисна організація Transparency International Ukraine зазначає, що йдеться про адвоката Олексія Шевчука.

Кравченко заявив, що підставою для такого рішення стала пропозиція Комісії, яку 1 вересня підтримала більшість її членів. Також Шевчук повідомив, що 3 вересня сам подав заяву про припинення своїх обовʼязків від 7 вересня.

Що передувало

1 вересня під час засідання Конкурсної комісії Шевчук не давав говорити іншим членам Комісії та погрожував їм, зокрема й зверненням до прокуратури Австрії. Тоді ж він заявив про нібито втручання директора НАБУ в роботу Комісії та злив дані з листа НАБУ. Іншим членам Конкурсної комісії це не сподобалося, бо в регламенті йдеться про те, що не можна говорити від імені всієї Комісії, не погодивши це з іншими членами.

Після цього Комісія обговорювала те, що Шевчук без погодження з іншими членами публічно оцінював повідомлення, які надходили до Секретаріату конкурсу. Тоді пʼять із шести членів (окрім самого Шевчука) ухвалили рішення звернутися до Кравченка з рекомендацією відкликати Шевчука з посади.

3 вересня Шевчук сам звернувся до Кравченка і сказав, що до 7 вересня сам припинить свої повноваження. Тоді ж він заявив, що без одного з членів Комісії ризиковано проводити конкурс на посади в САП і ці рішення будуть нелегітимними. Однак в антикорупційній організації Transparency International Ukraine стверджують, що це не так — Комісія в складі щонайменше чотирьох членів може ухвалювати рішення.

Загалом прийом заявок на посаду заступника керівника САП триває до 21 вересня.