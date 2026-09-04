Майже 40 тисяч учасників не склали математику і лише двоє набрали максимальні 800 балів. Які результати цьогорічного НМТ

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив підсумковий звіт про проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році. Цьогоріч його складали 329 тисяч людей.

З них 280 797 учасників — 85,2% — подолали поріг з усіх чотирьох предметів. Саме це було необхідною умовою для вступу до українських закладів вищої освіти у 2026 році.

Скриншот зі звіту УЦОЯО

Водночас 48 590 учасників НМТ (14,8%) не подолали порогу хоча б з одного предмета. Найгірші результати з математики — її не склали 39 888 учасників. Це 12,1% з усіх, хто виконував тест.

До порівняння, українську мову не склали 6 217 людей, а історію України — лише 1 283. Тобто понад 82% усіх невдач припали саме на математику.

Скриншот зі звіту УЦОЯО

Максимальні 200 балів хоча б з одного предмета цьогоріч набрали 3 712 учасників — найбільше з англійської мови (2 194 результати) й математики (1 152 результати).

Історію України на двісті склали 366 вступників, українську мову — 267, українську літературу — 175, фізику — 52, а географію — лише шість.

Ще 260 вступників набрали по 200 балів із двох предметів, а 28 — з трьох. І лише двоє учасників цьогоріч показали максимальний результат з усіх чотирьох предметів — загалом 800 балів.

Скриншот зі звіту УЦОЯО