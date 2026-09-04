Албанія не пустила у свій порт танкер тіньового флоту РФ

Албанія 29 серпня не пустила у свій порт у Дурресі танкер тіньового флоту РФ Hanuman.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

У січні цього року ГУР МОУ внесло цей танкер до бази даних порталу War&Sanctions як такий, що належить до тіньового флоту Росії. Тільки з початку 2025 року танкер експортував щонайменше 452 тисячі тонн російського палива з порту в Новоросійську до Туреччини, Сенегалу, ОАЕ та до порту біля італійської Аугусти.

Логістикою цих рейсів займається компанія ООО «Альтопрае Марин», яка належить близькому соратнику Путіна підсанкційному Геннадію Тимченку.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизелю, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден (вони перевозять переважно сиру нафту, нафтопродукти та СПГ), які забезпечують 70% російського нафтового експорту й орієнтовно 10% світового флоту «мокрих вантажів». За його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.

У травні цього року до тіньового флоту РФ приєднались ще чотири танкери, які перевозять СПГ. У червні флот, який перевозить СПГ, поповнився ще одним танкером — тепер цей флот складається зі щонайменше 21 судна.