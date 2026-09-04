Росіяни вночі запустили по Україні ракету і понад 120 дронів. На Дніпропетровщині та Одещині є загиблі

У ніч проти 4 вересня російські війська атакували Україну ракетою Х-31П та 121 безпілотником, близько половини з яких — реактивні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 103 російських дрони. Проте влучання фіксують у 15 місцях, ще в шести впали уламки.

На Одещині РФ масовано атакувала дронами цивільну інфраструктуру — одна людина загинула, щонайменше п’ятеро постраждали, серед них дитина. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.

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На Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки загинули поліцейські Олександр Григоренкоіа Сергій Шматко. Вони документували наслідки атак у Павлоградському районі 3 вересня, коли росіяни завдали повторного удару безпілотником.

Ще один поліцейський отримав важкі поранення, він у лікарні.

У Кропивницькому російські дрони атакували три локації. Загорілися покрівля дев’ятиповерхівки та об’єкт інфраструктури. Поранена одна людина.

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У Запоріжжі російська атака спричинила пожежу в багатоповерхівці. А вдосвіта РФ дроном атакувала автівку в Підгірному — постраждав чоловік, авто знищено.

Під Києвом, у Софіївській Борщагівці, вночі горіли склади. Про постраждалих не повідомлялося. А загалом за минулу добу від постійних дронових атак РФ у столиці постраждали 14 людей, зокрема 12-річна дитина.

Уже зранку 4 вересня Київщина знову була під атакою — у Броварському районі пошкоджені складські приміщення. А на Херсонщині росіяни дроном атакували авто — постраждали двоє чоловіків.