Від сьогодні Нацбанк вводить в обіг нову банкноту 2 000 грн — на ній Василь Стус

Національний банк України 4 вересня ввів у готівковий обіг банкноту нового найвищого номіналу — 2 000 гривень.

Про це повідомили на сайті Нацбанку.

Банки вже від сьогодні можуть отримувати нові купюри від регулятора і видавати їх клієнтам через каси.

На новій купюрі портрет видатного українського поета, дисидента Василя Стуса. На звороті — будівля філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет.

НБУ

Дата введення купюри в обіг — 4 вересня — є символічною, кажуть у Нацбанку. Саме цього дня 1965 року Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший у СРСР відкритий публічний протест проти репресій під час премʼєри фільму «Тіні забутих предків». А через 20 років — 4 вересня 1985 року — поет загинув у таборі суворого режиму «Перм-36».

Введення в обіг банкноти нового номіналу НБУ пояснив зміною економіки, зокрема доходів, цін, обсягу готівки в обігу, а також поведінки населення. З часу введення банкноти 1 000 гривень сім років тому середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції — вдвічі.

Поява купюри 2 000 грн дозволить також скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу й оптимізувати перевезення банкнот.

Окремо в НБУ наголошують: випуск 2 000 гривень не повʼязаний з «друком грошей» і не призведе до підвищення інфляції чи коливань на валютному ринку. Нові банкноти потраплятимуть в обіг виключно через обмін на безготівкові кошти або замість зношених банкнот інших номіналів (перша партія становить декілька мільйонів штук).