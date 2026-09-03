Медіа: У Німеччині розпочали виробництво 5 тисяч далекобійних дронів для України

У Німеччині поблизу Мюнхену розпочали виробництво понад 5 000 далекобійних бойових дронів для України. Це — частина військової допомоги Німеччини для України.

Про це пише німецьке медіа Handelsblatt.

Німецько-американська оборонна компанія Auterion та її український партнер у спільному підприємстві Airlogix повідомили, що перші безпілотники вже виготовили. Очікується, що до середини 2027 року замовлення федерального уряду Німеччини повністю виконають. За даними джерел, вартість контракту становить приблизно €300 мільйонів.

Окрім неназваного виробничого майданчика поблизу Мюнхену, виробництво також планують розгорнути на підприємстві у Східній Німеччині. Auterion постачає для дронів програмне забезпечення та операційну систему, а Airlogix — апаратне забезпечення.

Ідеться про дві різні моделі безпілотників: одну із середньою дальністю польоту, а іншу – з дальністю до 1 500 кілометрів. Це дрони-«камікадзе» — вони оснащені вибухівкою і не мають повертатися назад, оскільки їхнє завдання полягає в тому, щоб уразити ціль противника і вибухнути, завдавши йому максимальної шкоди. У дронах також використовують штучний інтелект, щоб вони могли протидіяти впливу засобів радіоелектронної боротьби.