Українські війська атакували два судна росіян — у Криму та Сочі

Українські військові 2 та 3 вересня вдарили одразу по двох російських суднах. Зокрема, у порту Сочі під ударом був корабель Nefrit.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Це судно — важливий елемент російської морської та енергетичної інфраструктури. Воно забезпечувало нафтогазові операції, обслуговувало офшорні об’єкти, перевозило вантажі й персонал та виконувало підводно-технічні роботи.

Після удару морським безекіпажним катером ВМС судно загорілося.

Крім того, в окупованому Севастополі атакований російський швидкісний катер БК-16, повідомляє Генштаб ЗСУ. Ним росіяни перевозять десант (до 19 людей) і патрулюють море. Катер можуть оснащувати кулеметами і гранатометами. Ступінь завданих пошкоджень після удару уточнюють.