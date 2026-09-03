У Данії заявили, що Росія готує диверсії проти оборонної промисловості країни

Данські спецслужби виявили плани та підготовку Росії до диверсій у Данії. Серед основних цілей — підприємства оборонної промисловості.

Про це повідомляє данське медіа Berlingske.

Керівник контррозвідки Данської служби безпеки та розвідки (PET) Еміль Грешольм заявив, що головна мета Росії — зупинити конкретні поставки для України. Водночас Москва хоче залякати Данію, щоб країна скоротила підтримку України та не розширювала власні оборонні підприємства.

За словами Грешольма, одним із можливих сценаріїв є підпали. Тому PET закликала підприємства оборонної промисловості посилити заходи безпеки. Росія також намагається залучати до своїх операцій звичайних громадян Данії.

Росія також намагається залучати до своїх операцій звичайних данців. Зокрема, їм пропонують фотографувати або знімати на відео підприємства та інші об’єкти для майбутніх диверсій. За оцінкою PET, загроза з боку Росії надалі зростатиме — як за масштабами, так і за складністю.