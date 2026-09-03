У Польщі вважають, що пожежа на заводі з виробництва дронів була диверсією

Прем’єр Польщі Дональд Туск вважає, що пожежа на заводі компанії WB Electronics, яка виробляє дрони у Скаржисько-Каменній, є «актом саботажу».

Про це пише Polskie Radio.

Також Туск згадав про пожежу на виробничо-складському об’єкті компанії JFG Composites у Любліні — обʼєкті, на якому виробляють компоненти для літаків. За його словами, доказів того, що там спалахнула пожежа через диверсію, немає. Водночас він вважає, що цю версію відкидати не можна, зважаючи на «характер виробництва» на цьому обʼєкті.

Премʼєр розповів, що зловмисники використовують криптовалюту для оплати таких диверсій — у цьому контексті він згадав, що Росія є основним користувачем цього сервісу оплати.

Туск закликав парламентарів у пʼятницю схвалити законопроєкт про регуляцію криптовалютного ринку.

Премʼєр-міністр заявив, що РФ використовує криптовалюту для фінансування саботажу. Польські розвідники підтвердили премʼєру, що цей закон ускладнить можливість фінансувати такі злочини.