Міністр оборони Естонії Певкур іде у відставку. Причина — корупційний скандал, зокрема і через закупівлі для України

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що йде у відставку на тлі корупційного скандалу, повʼязаного із закупівлями Сил оборони країни та Центру оборонних інвестицій.

Про це написав естонський мовник ERR.

Державна контрольна служба Естонії під час аудиту виявила проблеми в оборонних закупівлях країни. Зокрема, один з епізодів — закупівля артилерійських боєприпасів для України на €70 млн. Естонія сплатила аванс індійській компанії, яка раніше не виготовляла такі снаряди.

За словами Певкура, він не читав цих контрактів, бо «міністр оборони не веде переговорів щодо укладення контрактів; міністр оборони не рахує шкарпетки та боєприпаси. Міністр оборони ухвалює принципове рішення про підтримку України».

Проте він додав, що як міністр оборони несе відповідальність за цю сферу, навіть якщо ця відповідальність не особиста. Сьогодні вранці в Естонії відбудеться засідання Кабміну щодо питання аудиту в оборонному секторі.

Певкур обіймає посаду міністра оборони з 2022 року.