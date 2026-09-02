Норвегія арештувала російське судно через борг перед «Нафтогазом» на $4,22 млрд

Норвезька влада арештувала російське судно «Професор Молчанов» у порту Порт-Баренцбург на Шпіцбергені через борг перед «Нафтогазом» на $4,22 мільярда.
Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».
Рішення про арешт 31 серпня ухвалив окружний суд регіону Нур-Трумс і Сенья, тепер судно не може залишати місце дислокації. Воно належить Росії та використовується для комерційних експедиційних круїзів, зокрема до Шпіцбергену.
Ці $4,22 мільярда Росія має виплатити за незаконно відібрані в «Нафтогазу» та інших компаній активи в тимчасово окупованому Криму. Окремо Росія має сплатити відсотки та судові витрати. Питання про пасажирів, які перебувають на борту судна, зараз вирішують норвезькі органи влади.
- У грудні 2025 року Служба безпеки України затримала та заарештувала суховантаж, який працював на тіньовий флот Росії та незаконно вивозив українську агропродукцію з окупованого Криму.