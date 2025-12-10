СБУ заарештувала в Одеському порту судно з тіньового флоту РФ

Служба безпеки України затримала та заарештувала суховантаж, який працював на тіньовий флот Росії та незаконно вивозив українську агропродукцію з окупованого Криму.

Про це СБУ повідомила в Телеграм.

Правоохоронці встановили, що власник судна був під санкціями РНБО. Щоб обійти обмеження, він постійно змінював назву корабля і формальних власників у третіх країнах.

Судно виявили у торговельному порту Одеси — воно зайшло під прапором африканської держави, щоб забрати партію сталевих труб. На момент затримання на борту були капітан і 16 членів екіпажу — усі громадяни кількох країн Близького Сходу.

Під час обшуку СБУ вилучила плани рейсів, лоцманські карти, журнали радіозвʼязку з доказами незаконних заходів у кримські порти. На судно наклали арешт і готуються передати його АРМА.

Справу порушили одразу за чотирма статтями: фінансування дій проти України, державна зрада, порушення правил на транспорті та незаконний в’їзд і виїзд з окупованої території.

Перед повномасштабною війною судно щонайменше сім разів заходило в Севастополь і незаконно вивозило агропродукцію. У січні 2021 року воно нелегально вивезло майже 7 тисяч тонн українського зерна до північної Африки.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і майже 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.