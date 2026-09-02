У Львові ексгумували останки 24 військових, які загинули в боях 1939 року

На старому Голосківському цвинтарі у Львові тривають ексгумаційні роботи. Фахівці вже виявили останки 24 військових.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Археологи вже знайшли рештки 17 солдатів Війська Польського та семи військових німецької армії, які загинули в боях за Львів у вересні 1939 року. Фахівці частково дослідили перший ряд поховань і повністю відкрили другий.

У першому ряду знайшли останки шести польських і семи німецьких військових. Біля трьох німецьких солдатів виявили військові жетони. У другому ряду знайшли ще 11 польських військових — їхні останки передали на ДНК-експертизу.

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Фахівці кажуть, що тіла були розташовані хаотично. Це може свідчити, що загиблих ховали цивільні, а не військові. Історики припускають, що на території цвинтаря можуть бути поховані 120 солдатів.

Далі фахівці досліджуватимуть третій, останній ряд поховань. Знайдені останки очищають, досліджують і передають на ДНК-експертизу. Роботи триватимуть до 1 жовтня. Після завершення досліджень останки планують перепоховати в Мостиськах.

Ексгумацію спільно проводять фахівці Інституту національної пам’яті Польщі, Українського інституту національної пам’яті, меморіально-пошукового центру «Доля» і Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять».