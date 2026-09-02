Росіяни вдарили по Національному університету харчових технологій в Києві. Також атакували Дніпро й Полтавщину

Росіяни атакували в Києві Національний університет харчових технологій. Серед студентів та викладачів постраждалих немає.

Про це написав міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що 160 студентів були у той момент в укритті.

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У прокуратурі заявили, що росіяни загалом атакували Голосіївський, Святошинський та Шевченківській райони столиці. Наразі відомо по девʼятьох постраждалих.

У Дніпрі Росія вбила двох людей, ще 8 поранені. Пошкоджені дві школи, амбулаторія, два продуктові склади та автівки. Зачепило й стадіон.

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Кількість постраждалих від нічного удару «Шахеда» по центру Херсону зросла до трьох. Також спалахнула пожежа на території підрозділу ДСНС — пошкоджена та знищена службова техніка, будівлі й майно.

На Полтавщині БпЛА влучив у склади цивільного підприємства в Кременчуцькому районі.