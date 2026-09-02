За 20 днів українці вклали 1 млрд грн у виробництво дронів Vyriy Industries

За 20 днів роботи фонд Inzhur MilTech, через який українці інвестують у виробництво Vyriy Industries, залучив 1 мільярд гривень. Учасниками стали 24 тисячі інвесторів.

Про це повідомили у пресслужбі Vyriy Industries.

Проєкт запрацював 13 серпня. Ось у чому його суть: роздрібний інвестор купує сертифікати фонду Inzhur MilTech, який інвестує залучені кошти в корпоративні облігації Vyriy Industries.

Мінімальна інвестиція — від 1 000 гривень, долучитися можна до 31 грудня 2026 року.

Загалом для Vyriy Industries через цей фонд хочуть залучити до 5 млрд грн. З них до 4 млрд грн — від роздрібних інвесторів.

Дізнатися всі умови та розрахувати прогнозований дохід можна на сторінці фонду Inzhur MilTech.