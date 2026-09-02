Росіяни вдарили по Україні ракетами та 174 дронами. Під ударом були Одещина та Київщина

Російська армія в ніч проти 2 вересня атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М», авіаційними ракетами Х-59/69 та 174 дронами Shahed, «Бандероль», дронами-імітаторами типу «Пародія» та «Гербера».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила 138 безпілотників та три «Бандеролі». Під основним ударом були Одещина і Київщина.

Ракети та дрони влучили у 16 місцях, а уламки впали на чотирьох локаціях.

Зокрема, росіяни атакували критичну цивільну інфраструктуру на Одещині. Пошкоджені квартири у 24-поверховому будинку. Постраждали вісім людей, серед них дитина. Також повністю зруйнована АЗС.

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У Бучанському районі на Київщині горіли три склади. Під час роботи рятувальників ворог завдав ще двох повторних ударів. Пошкоджені приватні будинки, постраждали двоє людей.

На Сумщині Росія кілька разів ударила БпЛА по промзоні: спалахнули цивільне підприємство та нежитлове приміщення. Пізніше FPV-дрон вдарив по авто, без постраждалих.

Ворог атакував промисловий об’єкт на Полтавщині. Минулося без постраждалих.