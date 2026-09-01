У центрі Нью-Йорка вбили віцепрезидентку одного з найбільших банків США

У Нью-Йорку в районі Таймс-сквер 31 серпня жінка з ножами напала на двох людей. Однією з жертв стала віцепрезидентка Bank of America Ерін П’яченті.

Про це пишуть Bloomberg, Reuters і ABC News.

За даними поліції Нью-Йорка, 49-річна жінка, яку пізніше ідентифікували як Памелу Сіснерос, спочатку підійшла до 68-річного чоловіка, який разом із дружиною саме чекав, щоб перейти дорогу. Вона дістала із сумки два ножі та вдарила чоловіка в живіт. Потерпілого госпіталізували — він у стабільному стані.

Потім Сіснерос продовжила йти Сьомою авеню і приблизно через 20 секунд, неподалік від офісу Bank of America, напала на Ерін П’яченті. Від удару ножем у живіт вона померла у лікарні.

П’яченті працювала у Bank of America віцепрезиденткою у відділі відбору бізнесу та врегулювання конфліктів. У банку заявили, що «шоковані й глибоко засмучені» її смертю.

«Вона була цінною колегою, якої нам дуже бракуватиме. Наші серця з її родиною та всіма, хто її любив», — йдеться в заяві банку.

Після нападу правоохоронці наздогнали Памелу Сіснерос і вимагали від неї кинути ножі. Жінка відмовилася і сказала поліцейським: «Я краще вб’ю вас обох».

Офіцери застосували електрошокери, однак вони не зупинили жінку. Тоді двоє поліцейських вистрілили у Сіснерос. Її доправили до лікарні, де вона померла.

Поліція заявила, що напад виглядав випадковим і неспровокованим. Версію теракту відкидають. Сіснерос раніше не мала судимостей, але правоохоронці двічі контактували з нею через проблеми з психічним здоров’ям — у 2018 і 2019 роках.

Мер Нью-Йорка Зоран Мамдані заявив, що обставини стрілянини розслідуватимуть, а записи з бодікамер поліцейських згодом оприлюднять.