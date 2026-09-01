Зеленський попередив авіакомпанії — повітряний простір Росії стане небезпечним для польотів

Президент Володимир Зеленський попередив авіакомпанії, страховиків та всіх, хто користується ключовими російськими аеропортами, що повітряний простір РФ фактично стає небезпечним для цивільної авіації через активність українських дронів.

Про це він сказав у зверненні 1 вересня.

«Україна не загрожує цивільній авіації як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони в небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватися: війна, що розв’язана Росією, закриває її небо», — наголосив Зеленський.

Він закликав послів донести цю інформацію до своїх столиць, а авіакомпанії — врахувати ризики польотів до Москви, Санкт-Петербурга та інших російських міст.

Міністерство закордонних справ України та профільні інституції нададуть міжнародним організаціям повну інформацію про ризики в російському небі.

«Цивільній авіації серед дронів не місце. Але Україна — країна миру. І ми справді поважаємо те, що наші партнери хочуть допомогти із закінченням цієї війни. І кожну таку спробу ми підтримуємо», — додав президент.

Зокрема, за словами Зеленського, на прохання США Україна не завдавала ударів по Москві та Санкт-Петербургу 25—27 серпня (саме тоді до Росії приїжджав голова Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф). Також президент додав, що Україна готова дотриматися паузи «щодо напрямку Владивостока», якщо з таким проханням звернеться інша держава.

«Зараз готуються нові зустрічі в Москві — ми це врахуємо. Завжди підтримуємо кожен крок на мир, на те, щоб Росія не зробила цю війну безкінечною. Потрібен кінець війни, і лідери правильно кажуть це Путіну. Тому заради дипломатії, заради перемовин — коли партнери до нас будуть звертатися щодо цього — ми забезпечимо очищення російського неба від дронів на визначені проміжки часу та визначені напрямки», — наголосив Зеленський.

Окремо він додав, що безпека в небо Росії повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру. А зараз — «небо над Росією для дронів, не для цивільної авіації».