У Німеччині поблизу вугільної електростанції «Єншвальде» виявили вибухові пристрої. Що відомо про цей випадок

У німецькій землі Брандербург на трансформаторній підстанції в Турнов-Прайлаку поліція знайшла вибухові пристрої. Ця станція розташована неподалік вугільної електростанції «Єншвальде».

Про це пише Der Spiegel.

Речниця німецької поліції заявила, що на місці виявили «нестандартні вибухові та запальні пристрої». Вона додала, що інцидент не загрожував людям, які проживають неподалік.

У поліції уточнили, що вранці 1 вересня також зафіксували пошкоджені лінії електропередачі. Журналісти кажуть, що вибухівку заклали не на підстанції, а на високовольтних лініях.

Енергокомпанія LEAG вважає інцидент спробою нападу на підстанцію, через яку електроенергія з електростанції «Єншвальде» надходить до мережі 50Hertz. Після інциденту на електростанції стався технічний збій у блоці B. Чи пов’язаний він із нападом — наразі з’ясовують.

За даними 50Hertz, на загальне електропостачання інцидент не вплинув.