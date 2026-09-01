Тім Кук залишив посаду CEO Apple після 15 років роботи

Сьогодні, 1 вересня, Тім Кук залишив посаду CEO Apple після 15 років на чолі компанії. Його наступником став Джон Тернус, який раніше очолював напрям апаратного забезпечення Apple.

Про це пише Reuters.

Кук залишається в Apple — він став виконавчим головою ради директорів і тепер зосередиться на взаємодії з представниками американської влади.

Кук очолював Apple із 2011 року, коли змінив на посаді Стіва Джобса. За цей час фінансові показники Apple суттєво зросли. Річний обсяг продажів компанії збільшився зі $108 мільярдів на початку каденції Кука до $416 мільярдів в останньому фінансовому році. Прибуток за цей період зріс більш ніж учетверо — до $112 мільярдів.

Кук сформував нові продукти компанії, серед них, зокрема, Apple Watch та AirPods.

Водночас його період у Apple не обійшовся без провалів. Компанія закрила багаторічний проєкт електромобіля, невдало стартувала з Apple Maps, а її продукти досі відстають від конкурентів у сфері ШІ. Головний виклик для Тернуса — саме штучний інтелект.

Джон Тернус раніше працював над iPad, AirPods, iPhone, Mac та Apple Watch.