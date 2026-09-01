Euronews: 11 країн Євросоюзу закликали відмовитися від вето у рішеннях, що стосуються зовнішньої політики

11 країн Євросоюзу закликали змінити правила ухвалення зовнішньополітичних рішень, щоб одна держава більше не могла блокувати позицію всього блоку. Вони пропонують ухвалювати рішення більшістю, а не одностайно.

Про це пише Euronews.

Наразі рішення ЄС у сфері зовнішньої політики ухвалюють одностайно. Це означає, що будь-яка з 27 держав-членів може заблокувати спільне рішення. Ініціативу підтримали Австрія, Данія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Люксембург, Нідерланди, Румунія, Іспанія та Швеція.

Журналісти уточнили, що питання загострилося після того, як Угорщина роками використовувала право вето й блокувала або затримувала спільні рішення ЄС. Одним із найгучніших випадків стало блокування Будапештом кредиту на €90 мільярдів для України.

Автори листа сформулювали п’ять принципів, які мають визначати й посилити спільну зовнішню політику ЄС:

частіше не голосувати замість того, щоб використовувати вето;

дотримуватися принципів щирої співпраці та взаємної солідарності;

не пов’язувати зовнішню політику з не пов’язаними питаннями;

перейти від одностайності до кваліфікованої більшості;

вимагати вагомих обґрунтувань для блокування такого переходу.

Прихильники реформи вважають, що це дозволить ЄС швидше ухвалювати зовнішньополітичні рішення та не допускати їх блокування однією державою. Натомість противники кажуть, що відмова від вето послабить вплив менших країн, для яких це важливий інструмент захисту власних інтересів.