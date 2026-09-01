РФ за рік майже вдвічі наростила тіньовий флот для експорту зрідженого газу

Росія, попри санкції США та ЄС, за рік майже вдвічі наростила свій тіньовий флот для експорту зрідженого газу.

Про це пише Вloomberg.

Підсанкційний Arctic LNG 2 зараз обслуговують щонайменше 20 суден із непрозорою структурою власності. Наприкінці грудня їх було 11.

Санкції змусили Москву відкласти план потроїти виробництво ЗПГ до 2030 року. У відповідь Росія швидко нарощує тіньовий флот, щоб продовжувати везти газ до Азії.

Купує цей санкційний газ лише Китай. Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін цими днями обговорювали газ на саміті Шанхайської організації співробітництва у Киргизстані. Адміністрація Трампа поки не погрожувала Китаю санкціями за купівлю цього газу.

Arctic LNG 2 розташований у Західному Сибіру, де крига більшу частину року обмежує судноплавство. Тому газ спершу везуть спеціальними танкерами льодового класу, а потім перевантажують на звичайні судна.

Нестача танкерів поки стримує експорт: нинішній флот дозволяє вивозити 5,2—5,4 млн тонн ЗПГ на рік, тоді як дві діючі лінії заводу мають потужність 13,2 млн тонн.

Через розширення флоту Rystad Energy підвищила прогноз виробництва Arctic LNG 2 на 2026 рік на 9% — до 5 млн тонн. Для повної потужності заводу Росії може знадобитися до 30 звичайних танкерів. Тож Москва й далі, імовірно, розширюватиме тіньовий флот.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизелю, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден (вони перевозять переважно сиру нафту, нафтопродукти та СПГ), які забезпечують 70% російського нафтового експорту й орієнтовно 10% світового флоту «мокрих вантажів». За його допомогою РФ транспортує майже 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.

У травні цього року до тіньового флоту РФ приєднались ще чотири танкери, які перевозять СПГ. У червні флот, який перевозить СПГ, поповнився ще одним танкером — тепер цей флот складається зі щонайменше 21 судна.