Росіяни вдарили по Україні ракетами та 218 дронами. Під ударом були залізниця та пункт пропуску «Орлівка»

Російська армія в ніч проти 1 вересня атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» / KN-23 / С-400, «Цирконами», протирадіолокаційними ракетами Х-31П, «Бандеролями» та 218 дронами Shahed і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила пʼять балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23 / С-400, дві «Бандеролі», пʼять «Калібрів» та 187 дронів. Під основним ударом були Одещина і Київщина.

Ракети та дрони влучили у 28 місцях, а уламки впали на 10 локаціях.

Зокрема, росіяни влучили у залізничне депо та інші обʼєкти залізниці у Києві — загинуло семеро людей, з них шестеро — співробітники, а атака зруйнувала цех. Загалом у Києві від атак загинули вісім людей, ще пʼять постраждали. Удари спричинили пожежі та пошкодили будинки.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

На Київщині через атаки РФ загинули четверо людей, ще 12 постраждали. Атака пошкодила будинки, склади, АЗС та автівки.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

У Запоріжжі росіяни вдарили по автівці рятувальників — четверо з них постраждали.

На Одещині російська армія поцілила по пункту пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Удар спричинив пожежу. Оформлення людей і автівок через цей пункт пропуску тимчасово призупинено.