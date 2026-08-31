В Іспанії спека спричинила рекордні 5 232 смерті у 2026 році. Це найбільший показник із 2015 року, відколи почали вести таку статистику.

Про це пише Euronews із посиланням на дані системи моніторингу смертності MoMo Інституту здоров’я Карлоса III.

Лише в серпні зі спекою пов’язують 2 147 смертей. У липні таких випадків було 2 025 — майже вдвічі більше, ніж за той самий місяць торік. Попередній рекорд зафіксували у 2022 році — тоді спека забрала життя 4 789 людей.

Найбільше від високих температур постраждали люди старшого віку: 5 048 із 5 232 смертей припали на людей віком понад 65 років, а 3 256 — на людей, старших за 85 років. Приблизно 60% померлих становлять жінки.

Цьогорічне літо в Іспанії було аномально спекотним. Липень 2026 року став одним із найтепліших за всю історію спостережень, а червень — другим найтеплішим.