Війська ЄС зупинили ще один танкер тіньового флоту РФ у Середземному морі — вже шостий

Європейські військові в Середземному морі зупинили танкер MV SUN, підозрюють що він належить до російського тіньового флоту і порушує міжнародне морське право.

Про це повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас.

Сили військово-морської операції ЄС IRINI зійшли на борт судна 30 серпня для перевірки прапора.

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За даними Головного управління розвідки Міноборони України, судно SUN ходить під прапором Демократичної Республіки Тимор-Лешті і возить російську нафту в обхід санкцій переважно до Індії та Туреччини.

Каллас додала, що SUN став шостим судном, яке за останні місяці зупинили війська ЄС через підозри щодо належності до російського тіньового флоту.

«Незаконний продаж нафти із суден тіньового флоту є життєво важливим джерелом підтримки для війни Росії проти України, і ми й надалі будемо перекривати ці канали», — наголосила Каллас.