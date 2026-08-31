Росія вдарила по Україні ракетою та 121 дроном. Де пролунали вибухи

Російська армія в ніч проти 31 серпня вдарила по Україні ракетою Х-59 та 121 дроном типу «Шахед», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила 96 БпЛА. Керована авіаційна ракета Х-59 цілі не досягла. Росіяни влучили в 11 місцях, ще у восьми — впали уламки.

На Миколаївщині внаслідок російської атаки постраждав чоловік. Пошкоджені складське приміщення, сім вантажівок і два автомобілі.

Також дроном атакували заклад охорони здоровʼя у Херсоні, постраждали двоє працівників закладу. Через ще одну російську атаку в місті постраждала жінка.

Вранці росіяни завдали авіаудару по центру Словʼянська на Донеччині, поцілили в багатоповерхівку. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Пошкоджені 32 багатоповерхівки, готель, дитячий садок, автівки.

Вночі 31 серпня завдали удару по пожежно-рятувальному підрозділу в Запоріжжі. Пошкоджена покрівля, вікна та двері будівлі приміщення. Без постраждалих. Також дрон атакував багатоповерхівку, двоє людей поранені.