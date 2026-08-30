На Волині перепоховали останки 55 поляків, убитих під час Волинської трагедії

На Волині 30 серпня перепоховали останки 55 польських жертв Волинської трагедії, знайдених під час цьогорічних ексгумацій.
Про це повідомив польський Інститут національної пам’яті.
Церемонія відбулася на кладовищі колишнього села Острівки в річницю нападу на Острівки та Волю Островецьку. За даними польських істориків, тоді загинула більшість жителів цих сіл, а населені пункти були спалені.
Серед перепохованих — 26 дітей. 48 жертв знайшли в братській могилі на території колишнього господарства у Волі Островецькій, ще шість — біля колишньої школи в Острівках, а останки однієї жінки — в окремій могилі в лісі.
Загиблих поховали поруч із могилами жертв, останки яких знайшли під час попередніх ексгумацій у 1992, 2011 та 2015 роках. Польські історики вважають, що в Острівках та Волі Островецькій досі можуть залишатися останки 300 людей.
Ексгумації на території двох колишніх сіл цього року проводили у квітні, а згодом — із 13 липня до 7 серпня. Під час пошукових робіт виявили людські останки та місця поховань.
Волинська трагедія
У 1943—1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.
Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали геноцидом, звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.