Українські військові вдарили по НПЗ у Кіришах Ленінградської області РФ

Українські війська в ніч на 30 серпня вдарили по НПЗ «Кіришінафтаоргсинтез» у Кіришах Ленінградської області РФ.

Це підтвердили в українській оборонній компанії Fire Point.

НПЗ «Кіришінафтаоргсинтез» переробляє близько 20 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне.

Завод є єдиним НПЗ на північному заході РФ та одним із найбільших у Росії.

За даними OSINT-каналів, під атакою була територія установок переробки нафти Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, ЛЧ-35-11/600, АТ-1 та гідроочищення ЛЧ-24-9/2000.