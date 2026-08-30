Росіяни вночі вдарили по Україні двома балістичними ракетами та 130 дронами. Під ударами були Київ, Харків та Запоріжжя

Російська армія вночі вдарила по Україні двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 130 дронами типу Shahed, «Гербера», S8000 «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 125 дронів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Проте російські засоби влучили у 13 місцях, ще у чотирьох — впали уламки.

У Києві постраждали три людини. Атака спричинила пожежі у чотирьох районах міста, їх ліквідовано.

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Росіяни влучили у двір багатоповерхівки у Харкові — атака пошкодила пʼять автівок. Також під ударом була АЗС.

Також російська армія вдарила по складах у Запоріжжі — спалахнула пожежа.