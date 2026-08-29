Усіх підозрюваних у незаконній торгівлі тканинами й органами померлих на Буковині взяли під варту

Шевченківський районний суд Чернівців узяв під варту всіх чотирьох підозрюваних у незаконній торгівлі тканинами й органами померлих на Буковині.

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

Суд також призначив їм заставу — 1,5 млн гривень для кожного.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Напередодні правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі анатомічними матеріалами померлих. За даними слідства, до неї були причетні посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро.

Вони вилучали з тіл померлих шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші тканини й передавали їх підприємствам, що виготовляють біоімпланти для хірургії та стоматології.

Ці дії вони маскували під «науково-медичне співробітництво» та постачання сировини. Родичів померлих схиляли до згоди в обмін на безкоштовне бальзамування чи зберігання тіла. Також тканини вилучали і без згоди близьких.

Чотирьом працівникам бюро тоді повідомили про підозру за незаконну торгівлю анатомічними матеріалами людини, вчинену групою осіб за попередньою змовою. Їм загрожує від пʼяти до семи років тюрми.