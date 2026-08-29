Росіяни зранку знову обстріляли Київ та область — загинули двоє дітей

Уже третю добу триває масована атака росіян на Київ і Київщину. Зранку 29 серпня від атак дронів у столиці на Оболоні загинула дворічна дівчинка.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також відомо про пʼятьох постраждалих унаслідок російських атак. Одну поранену — 18-річну дівчину — госпіталізували.

Крім того, від удару по Київщині зранку загинула 14-річна дівчина, повідомили в ОВА. У Бориспільському районі теж є постраждалі, там пошкоджені цивільні обʼєкти.

Після нічної атаки на Київщину, від якої загинули щонайменше 27 людей, ворог здійснив повторний удар, внаслідок якого спалахнули логістичні обʼєкти.