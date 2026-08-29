Росіяни вночі запустили по Україні ракети та 267 дронів. У Києві, Запоріжжі, Херсоні та на Одещині є загиблі й постраждалі

У ніч проти 29 серпня російські війська запустили по Україні 267 дронів і ракети — протикорабельну «Онікс» і балістичну «Іскандер-М». ППО збила 233 безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У 15 місцях фіксують влучання, у чотирьох — впали уламки. Зокрема, у Києві зранку росіяни атакували житлові будинки та адмінбудівлю у Святошинському районі. Відомо про двох постраждалих.

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На півдні Одещини росіяни атакували вантажівки із зерном — одна людина загинула, ще троє постраждали.

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Від удару дрона по Корабельному району Херсону зранку загинув чоловік, ще один поранений.

Під атакою БпЛА й артилерії вночі була Дніпропетровщина. У Синельниківському районі постраждали двоє людей, понівечена інфраструктура. Ще одна людина поранена від ранкового удару по приватному будинку в Запоріжжі.

У Сумах ворожий дрон поцілив в автівки швидкої допомоги, припарковані на території лікарні. Минулось без постраждалих.