НАБУ повідомило про нову підозру в справі «Форест Гамп» — йдеться про бізнесмена, колишнього депутата

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило нову підозру в справах «Форест Гамп» і «Феміда» про легалізацію грошей на заставу ексміністру енергетики Герману Галущенку.

Про це повідомили на сайті НАБУ.

У відомстві не назвали імені підозрюваного, але вказали, що він бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської обласної ради VII скликання. Його залучали, щоб скористатися неформальними зв’язками та впливом у судовій сфері.

Він, зокрема, впливав на суддів господарських судів, щоб вони ухвалювали рішення на користь компаній і людей, пов’язаних зі злочинною організацією. За його участі також відбулося рейдерське захоплення двох підприємств. Вартість їхніх активів становила 248 мільйонів гривень.

Крім того, бізнесмен допомагав легалізувати незаконно отримані кошти. Їх планували використати як заставу за одного з учасників іншої злочинної організації у справі «Мідас».