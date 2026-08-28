Посол США опублікував ШІ-зображення міністра охорони здоров’я Бельгії з глузливим підписом — його викликали до МЗС

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево викликав посла США Білла Вайта після його різких висловлювань на адресу міністра охорони здоров’я країни Франка Ванденбрука.

Про це повідомило белгійське медіа Belga News.

Посол США опублікував в інстаграмі фото Ванденбрука, створене за допомогою штучного інтелекту, з підписом: «Завдає шкоди кожній радості в житті». Під своїм дописом Вайт написав: «Хто найбільший невдаха в Бельгії?».

Глава МЗС Бельгії заявив, що це неприпустимий інцидент. Журналісти уточнили контекст ситуації: останніми днями в країни точаться суперечки через посилення кампанії попереджень про шкоду алкоголю для здоров’я. Відтепер виробники замість напису «Зловживання алкоголем шкодить вашому здоров’ю» повинні розміщувати у своїх рекламних та інформаційних матеріалах фразу «Алкоголь шкодить вашому здоров’ю». Бельгійські пивовари проти цього.

Голова політичної партії міністра охорони здоров’я Коннер Руссо також зреагував на заяви посла США. Він сказав: «Білл може бути веселим хлопцем. Але він нічого не тямить у системі охорони здоров’я. Він лише повторює те, що каже татко Трамп».