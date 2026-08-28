Bloomberg: У серпні Україна щонайменше 21 раз атакувала нафтопереробні підприємства РФ

У серпні українські військові щонайменше 21 раз атакували нафтопереробні підприємства Росії.

Про це пише інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на відкриті дані, аналітиків і власні джерела.

За оцінкою аналітиків компанії Energy Aspects, у серпні російські НПЗ переробляли в середньому 3,8 млн барелів нафти на добу. Тоді як влітку в попередні роки Росія переробляла приблизно 5,3—5,5 млн барелів на добу.

Джерела Bloomberg кажуть, що за перші три тижні серпня виробництво бензину та його поставки на внутрішній ринок скоротилися майже на 20% у річному вимірі.

Виробництво дизельного пального за цей період впало на понад 23%. Водночас поставки дизелю на внутрішній ринок скоротилися лише на 3%, оскільки РФ заборонила його експортувати.

За прогнозом EA Analytics, у вересні робота російських НПЗ може частково відновитися — майже до 4,2 млн барелів на добу. Водночас ситуація може ускладнитися, якщо Україна продовжить атакувати російські НПЗ такими ж темпами.