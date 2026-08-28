Росіяни вночі запустили по Україні 164 дрони. Зранку вдарили по «Епіцентру» в Запоріжжі — є постраждалі

У ніч проти 28 серпня російські війська запустили по Україні 164 дрони різних типів. ППО вдалося збити 137 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Решта ворожих дронів влучили в 16 місцях, у чотирьох — впали уламки. Зокрема, під ударом знову була Київщина. Там знищено сортувальний центр «Нової пошти».

У Святопетрівському Білогородської громади також пошкоджене виробництво. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

Загалом росіяни атакують Київщину вже другу добу поспіль. Крім приватних і багатоквартирних будинків, в області пошкоджені 14 складських приміщень. Наслідки фіксують у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському і Бучанському районах.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Пізно ввечері 27 серпня росіяни вдарили по житловому будинку в місті Зміїв на Харківщині. Загинула 38-річна жінка. Її 10-річна донька, а також 61-річна жінка зазнали гострої реакції на стрес.

КАБами вночі росіяни обстріляли Суми — там теж знищений сортувальний центр «Нової пошти». Загинув 61-річний чоловік, який на момент удару був у кабіні вантажівки. Ще семеро людей поранені.

На Дніпропетровщині від нічних обстрілів Росії загинули двоє людей. У Нікопольському та Синельниківському районах пошкоджені підприємство, супермаркет, будинки й авто.

Уже зранку війська РФ вдарили по гіпермаркету «Епіцентр» у Запоріжжі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Будівля гіпермаркету загорілася.

Від ранку під ударом і Херсон — наразі відомо про щонайменше одного загиблого чоловіка та чотирьох постраждалих мешканців.