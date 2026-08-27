У США призначили на 2028 рік суд над обвинуваченими у терактах 11 вересня. На той час від злочину мине майже 27 років

Суддя військової комісії США Майкл Шрама призначив розгляд справи Халіда Шейха Мохаммеда та ще двох чоловіків, обвинувачених в організації терактів 11 вересня 2001 року, на червень 2028 року.

Про це пише Axios.

Це відбудеться майже через 20 років після того, як Мохаммеду висунули обвинувачення, і через 27 років після терактів 11 вересня.

У липні 2025 року апеляційний суд скасував угоди, які дозволяли Мохаммеду та іншим обвинуваченим уникнути смертної кари. Верховний суд США зараз вирішує, чи розглядати цю справу.

Військові прокурори хотіли розпочати суд у січні 2027 року, але Шрама вирішив, що це нереалістичний термін.